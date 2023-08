STVV ontvangt uitdagend postkaartje van Genk-supporters (maar die krijgen boemerang terug in het gezicht)

STVV heeft een opvallend postkaartje in de bus gekregen, vanuit Genève in Zwitserland. Enkele supporters van KRC Genk lijken de verzenders te zijn. Daar speelde de ploeg woensdag in ieder geval toch een wedstrijd tegen Servette FC.

"Dag kanariepietjes!", zo start het tekstje op de postkaart. "De eerste Europese match zit er alweer op. Wat een verrassing dat het alwéér Genk is dat Limburg op de kaart moet zetten in het Europees voetbal. See you in the pintjesleague!"

De "Genkies" verwijzen naar hoe zij in de voorrondes van de Champions League staan, en STVV niet. Al valt de timing van het kaartje nu misschien wat pijnlijk. Genk heeft zich woensdagavond namelijk niet kunnen plaatsen voor de derde voorronde van de Champions League, na verlies tegen Servette FC. Het verloop van die wedstrijd vind je bij de collega's van Sporza.

STVV postte het postkaartje op haar sociale media en reageert geamuseerd. "Bedankt daarvoor jongens, hopelijk hebben jullie ervan genoten. We zien jullie in de derby binnenkort." De twee Limburgse ploegen staan op 23 september tegenover mekaar op het veld.