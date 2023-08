Succesvol vrouwenteam moet voetbalharten Marokkaanse gemeenschap in Brussel nog veroveren

In Tea Room Tetouan op de Lemonnierlaan kunnen ze maar twee redenen bedenken. “Het is vakantie, en op dit uur van de dag (het WK vindt in Australië en Nieuw-Zeeland plaats, red.) moeten de meeste mensen werken”, aldus de eigenaar. Zelf is hij de wedstrijd wel zeer aandachtig aan het volgen. “Marokko is mijn land. Of het nu vrouwen of mannen zijn die spelen, ik zal altijd op de eerste rij staan om te supporteren.”