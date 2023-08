Tine Peeters uit Boutersem is vlaggendrager tijdens welkomstceremonie Wereldjongerendagen: "Paus ontmoeten is mijn grote droom"

Gisteren zijn in Lissabon de Wereldjongerendagen van start gegaan. Om de drie jaar komen gelovige jongeren uit de hele wereld dan een week lang samen. Dit jaar worden er een miljoen deelnemers verwacht, waaronder ook 500 jongeren uit Vlaanderen.

Ook de 26-jarige Tine Peeters uit Boutersem is in Lissabon. Zij speelt vanavond een belangrijke rol tijdens de welkomstceremonie voor de paus. Tine mag ons land vertegenwoordigen en de Belgische vlag dragen tijdens de ceremonie. "We hebben gisteren al meer dan vier uur geoefend, zodat iedereen weet waar hij moet staan en hoe we de vlag moeten vasthouden", vertelt Tine. "Ook vandaag moet ik enkele uren eerder gaan om nog eens te repeteren."