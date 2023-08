Te hoog geladen vrachtwagen rijdt tegen spoorwegbrug in Mol: treinverkeer tussen Mol en Neerpelt tijdlang onderbroken 

Rond 13 uur vanmiddag is een vrachtwagen met een te hoge lading tegen de spoorwegbrug aan de Gompeldijk in Mol gereden. "Het was een serieuze klap en daardoor is de schade aan de brug groot", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Het treinverkeer was enkele uren onderbroken tussen Mol en Neerpelt in beide richtingen."