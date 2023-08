Trump pleit onschuldig op aanklachten van poging tot beïnvloeding van presidentsverkiezingen in 2020

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump is voor de rechter verschenen in Washington. Trump heeft zoals verwacht "niet schuldig" gepleit op de aanklachten voor de poging tot beïnvloeden van het resultaat van de presidentsverkiezingen in 2020 en zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De rechter besliste op de hoorzitting dat Trump in afwachting van de start van zijn proces wordt vrijgelaten. "Het is een bijzonder droevige dag voor Amerika. Dit is een vervolging van een politieke tegenstander, dit had nooit mogen gebeuren in Amerika", reageerde Trump kort voor hij terugreis met zijn vliegtuig aanvatte.