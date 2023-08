Twee nesten Aziatische hoornaars verdelgd: park in Dadizele is opnieuw vrij toegankelijk

Waarnemend burgemeester Nessim Ben Driss van Moorslede (Visie) zegt dat de situatie in het park veilig is, maar vraagt iedereen om alert te blijven. "Volgens de verdelger en onze imkers zitten er hoogstwaarschijnlijk geen nesten meer in het park. Maar het zou kunnen dat er nog nesten in de buurt of in het dorp zijn. Daarom vragen we om elke waarneming van een Aziatische hoornaar te melden."