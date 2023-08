Meer dan de helft van de dodelijke ongevallen op snelwegen vindt plaats nabij op- en afritten

Op- en afritten van autosnelwegen zijn bijzonder risicovol. "De voorbije twee jaar vond 54 procent van de dodelijke ongevallen plaats in de buurt van op- en afritten", meldt Kishan Vandael Schreurs van het verkeersinstituut Vias.

Volgens Vandael Schreurs is een mogelijke verklaring de vele manoeuvres die worden uitgevoerd ter hoogte van de op- en afritten. "Bovendien worden de snelheidslimieten niet altijd gerespecteerd en ook de markering op de snelweg kan soms duidelijker. Men zou ook meer slimme camera's kunnen plaatsen om het respecteren van de snelheidslimieten en de wegmarkeringen beter te handhaven", zegt de onderzoeker van Vias.

In België wordt meer dan een derde van alle voertuigkilometers op de autosnelwegen afgelegd. Het risico op een ongeval is er kleiner dan op andere delen van het wegennet, maar de ernst van de ongevallen is veel groter. Vias stelde 31 doden per 1.000 letselongevallen vast. Dat is bijna vier keer meer dan in de bebouwde kom.