Diest zoekt vrijwilligers voor inbraakpreventie: "Gratis opleiding aan politieschool" 

Iedereen kan zich kandidaat stellen om vrijwilliger te worden, al vraagt de stad wel een beetje technische kennis. "We denken bijvoorbeeld aan ex-politiemensen, of mensen die een technische job hebben", zegt Clemens. "Maar vooral de motivatie telt." Vrijwilligers krijgen vooraf een gratis opleiding tot diefstalpreventieadviseur aan de politieschool PIVO in Asse.

Wie graag meer informatie wil of zich kandidaat wil stellen, kan contact opnemen met de dienst Integrale veiligheid van de stad Diest. Dat kan via 013 35 32 28 of integraleveiligheid@diest.be.