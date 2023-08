Warme winter in Zuid-Amerika: recordtemperaturen van meer dan 30 graden in Chili en Argentinië

Chileense wetenschappers zien in de hittegolf van vandaag de opstap naar een alsmaar warmere toekomst. "Op een of andere manier is dit een venster naar de toekomst. We zien nu omstandigheden die zich zullen normaliseren", zegt de Chileense klimatoloog Martin Jacques aan Reuters. "Wat we nu als extreem beschouwen, kan in een paar jaar gradueel meer en meer normaal worden."

En het gaat dan lang niet alleen over hoge temperaturen. Het winterseizoen in Chili bracht dit jaar ook al heel wat regen met zich mee. Zware regenstormen in het centrum en zuiden van het land, volgens sommigen de zwaarste in decennia, hadden tot gevolg dat duizenden mensen dakloos werden, wegen onberijdbaar werden en dorpen volledig geïsoleerd werden van de buitenwereld.