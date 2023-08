Wat als vakantieflat nachtmerrie is? "Eigenaar bedreigde ons zelfs fysiek en Booking.com doet niets"

Elise en haar man boeken maanden geleden al een vakantieappartement in Kroatië voor een week in juli. De omschrijving, de foto’s, maar vooral de positieve recensies op Booking.com halen hen over de streep om erop te vertrouwen. Ze betalen ook meteen bij de reservatie. Vanaf ze aankomen op de bestemming, blijkt er heel wat niet echt correct te verlopen en vermoeden ze dat ze te maken hebben met een louche eigenaar. “Eerst klopt het adres al niet. Na heel wat aanwijzingen via de telefoon, komen we dan toch bij een gebouw terecht,” vertelt Elise aan "De Inspecteur" bij Radio2. “Het enige wat we herkennen vanop de foto’s, is het zwembad. Vanaf dan vallen we van de ene verbazing in de andere.”