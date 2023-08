ING België halveert het aantal kantoren op een half jaar tijd

Er blijven in België nog 206 ING-kantoren over, waarvan een 50-tal grote filialen. Dat is net iets meer dan de helft van het aantal dat er eind vorig jaar was, toen klanten in 395 kantoren terecht konden. Dat heeft ING België bekendgemaakt. De daling maakt deel uit van een grotere hertekening van het netwerk van agentschappen.