Wie heeft de grootste? Inwoners van Meldert in de ban van wedstrijdje zonnebloem kweken

Of de zaadjes van Danny echt een verschil maken? Hij merkt alvast dat de concurrentie spannender wordt: "Mijn zonnebloem is momenteel 4,22 meter. Dat is al beter dan mijn record van vorig jaar, 4,19 meter. Maar ik heb een berichtje gekregen van iemand die zegt dat die van hem al 4,50 meter is! Of dat echt zo is, weet ik nog niet zeker."