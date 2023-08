Mol houdt nauw contact met zustergemeente in Niger na staatsgreep: "Projecten kunnen voorlopig gewoon doorgaan"

Het gemeentebestuur van Mol houdt nauw contact met zustergemeente Kara Kara in het zuidwesten van Niger. Vorige week pleegden een generaal en zijn militairen een staatsgreep in het Afrikaanse land en sindsdien is de toestand daar heel onstabiel. De projecten die de gemeente Mol mee ondersteunt in Kara Kara, kunnen momenteel gewoon doorgaan.