100 sleutelbossen die verloren zijn tijdens Gentse Feesten nog niet terug bij eigenaars

Het teruggeven van sleutels gaat minder vlot. “Weinig mensen laten een verwijzing achter op de sleutelbos, zodat we ze niet kunnen opsporen", zegt De Sutter. "We raden aan om je rijksregisternummer of telefoonnummer op de sleutelbos aan te brengen. Zo kunnen we sneller de eigenaar opsporen en verwittigen. Want een sleutel verliezen kan verregaande gevolgen hebben. Denk maar aan de sleutel van een kluis of sleutels met een veiligheidsattest.”

Voor autosleutels neemt de Gentse politie contact op met het automerk. “We geven die aan de verdeler af in de hoop dat zij aan de hand van het serienummer de klant kunnen achterhalen. Door de wet op de privacy mogen ze ons de contactgegevens niet bezorgen. Dus hopen we dat zij de verloren sleutel aan de eigenaar terugbezorgen.”

Sleutels worden bij de Gentse politie zes maanden bewaard. Daarna gaan ze naar het containerpark als metaalafval.