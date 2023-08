24 uur petanque in Ertvelde niet bang van de regen: “We zetten parasols op de baan om de spelers droog te houden”

Al voor de tiende keer organiseert een vriendengroep uit Ertvelde bij Evergem een 24 urenmarathon petanque. Het was een ludieke actie om van de gemeente overdekte petanquebanen te krijgen. De gemeente heeft die intussen wel beloofd. In het gebouw van het nieuwe zwembad is plaats voorzien voor petanque- en krulbolbanen. Vermoedelijk over anderhalf jaar zullen die er komen. Toch blijven de vrienden hun jaarlijkse stunt herhalen.

De organisatoren kijken hoopvol naar het weerbericht: “We verwachten enkele buitjes, maar toch hoofdzakelijk droog weer”, zegt Chris De Fleurquin. “We zijn erop voorzien, want we hebben enkele tentjes geplaatst waar we kunnen schuilen. Ook tijdens het spelen kunnen we parasols zetten, zodat ook de spelers droog blijven.”