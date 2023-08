Alle hens aan dek in Limburgse dierenopvangcentra: "Nu al 700 dieren meer opgevangen dan in zelfde periode vorig jaar"

Het is alle hens aan dek in de dierenopvangcentra in Limburg. Bij het Natuurhulpcentrum kwamen al 700 dieren meer binnen sinds de start van dit jaar, in vergelijking met het jaar ervoor. Dat meldt Het Laatste Nieuws. "Het is al een heel druk jaar geweest", bevestigt bioloog Frederik Thoelen. Bij het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder stellen ze hetzelfde vast. "Er is zeker sprake van een stijging dit jaar", klinkt het daar.

De stijging in verzwakte en gewonde dieren die hulp nodig hebben, heeft verschillende redenen. Zo heeft de egelziekte dit jaar stevig huisgehouden bij jonge egels, en zijn er dit jaar ook meer uilen in Limburg. "Het is een goed muizenjaar, dus ook een goed uilenjaar en dat betekent dat we meer gewonde vogels vinden", verklaart Thoelen. "Tijdens de hittegolf begin deze zomer zijn ook veel jonge zwaluwen en mussen te vroeg uit hun nesten gevallen om de hitte te ontvluchten."