Ontdek hoe landlopers leefden en werkten in nieuw belevingshuis in Wortel-Kolonie

Het gebouw waarin het belevingshuis is ondergebracht, heeft een rijke geschiedenis. Vooraan is het tijdens de landlopersperiode altijd een cipierswoning geweest. "Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het huis gebombardeerd", zegt Dave Verschueren. "Daarbij is toen een gezin met twee kinderen omgekomen."



In en rond het huis kan je dankzij tal van activiteiten het landlopersverleden herbeleven. Er is ook een landlopersroute die je kan volgen met elektrische steps of elektrische bromfietsen.



