"Behoorlijk straf": best verkopende game wereldwijd van dit moment komt uit Gent

Oprichter van Larian Studios is Swen Vincke. In 1996 startte hij de studio zelf in Gent. Sindsdien brachten ze een aantal succesvolle games uit zoals de Divinity-serie. Larian Studios is nu een internationale speler met studio’s in onder meer Canada, Ierland, Spanje en Maleisië.

De games waren op een aantal uitzonderingen na telkens een succes, zegt Verbruggen. "Ze kregen ook over alle gamewebsites hoge scores. Soms gaan ze zo ver in details dat ze in de problemen komen waardoor hun releasedeadlines worden opgeschoven. Hun vorige spel "Divinity original sin II" stond ook enkele weken op nummer 1 in de Steamlijst."