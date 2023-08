Bestuurster van bestelwagen zwaargewond na botsing op stilstaande vrachtwagen in Waasmunster

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 11.00 uur in de Patotterijstraat, de N446, in Waasmunster. Een vrachtwagen was er aan het wachten aan de verkeerslichten ter hoogte van de op- en afrit van de E17. De bestuurster van een bestelwagen merkte dat te laat op en reed achteraan hard in op de vrachtwagen. De vrouw moest uit haar voertuig bevrijd worden, ze liep zware verwondingen op aan haar nek en rug, maar is niet in levensgevaar.