Bewoners van flatgebouw in Roeselare nemen advocaat om medebewoner weg te krijgen die voor overlast zorgt

"We zijn de drugsdealers, junkies en het gedrag van de marginalen hier spuugzat." Dat is de boodschap die te lezen staat op de affiches die een aantal bewoners van een flatgebouw aan het Sint-Michielsplein in Roeselare hebben opgehangen in het gebouw. Ze zijn het gedrag van één van de medebewoners beu. Hij en zijn bezoekers zouden voor overlast en criminaliteit zorgen.

"Ze hebben hier al gevochten", zegt één van de tegenstanders, een man van 88. "Iemand is zelfs met een mes verwond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Ons slot is al voor de 21ste keer losgerukt. We moeten dan een slotenmaker laten komen. Weet je wat dat kost? Dat wordt wel door veel mensen gedragen, maar dat blijft niet duren: wij zijn het echt beu!"

De bewoners hebben nu samen een advocaat genomen, in de hoop die ene bewoner buiten te krijgen.