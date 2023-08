Boeren mogen weer water oppompen uit onbevaarbare waterlopen in Limburg

Van midden mei tot midden juni was het erg droog in onze provincie en dat deed het waterpeil in de onbevaarbare waterlopen in Limburg sterk dalen. Op het provinciaal droogteoverleg op 18 juli werd daarom beslist om een tijdelijk onttrekkingsverbod af te kondigen.

De vele regen van de afgelopen 10 dagen heeft dus een voordeel: de debieten en peilen in de beken en rivieren in Limburg zijn erdoor gestegen. Waarnemend gouverneur Michel Carlier heeft daarom beslist om het captatieverbod op te heffen. "De waterpeilen zijn goed gestegen en ook de grondwaterstanden zijn sterk verbeterd. Ze zijn nu bijna normaal voor de tijd van het jaar in 50 tot 60 procent van de peilpunten. Ook het verbruik van drinkwater is momenteel erg laag voor de tijd van het jaar."