Bredenaar Matthieu Bonne bereidt zich voor op wereldrecord door dertig uur aan een stuk te zwemmen

De training in de Spuikom is een belangrijke stap in de voorbereiding op de recordpoging. "Deze generale repetitie is zelfs allesbepalend", zegt Bonne. "Ik hoop morgen uit het water te komen en de indruk te hebben dat ik nog niet moe ben en energie over heb. Als dat zo is, zal de training geslaagd zijn. Al blijven er zelfs dan nog veel onzekerheden. De wind, de conditie van de zee en eventuele kwallen, zijn allemaal elementen die we niet in de hand hebben. Het is ook bijzonder warm in Griekenland, ook daar moeten we rekening mee houden."