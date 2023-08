Britse scouts verlaten Wereldjamboree-site en trekken naar Seoel

De leden van de scouts van het Verenigd Koninkrijk in Zuid-Korea verlaten de komende twee dagen de site van de Wereldjamboree en zullen overgebracht worden naar hotels in de hoofdstad Seoel. "We zullen de komende twee dagen beginnen met het verhuizen van onze mensen naar hotelaccommodatie", meldt UK Scouts op zijn website. De Belgische delegatie beraadt zich de komende uren over de situatie. De organisatie van het evenement laat te wensen over en er heerst een hittegolf.