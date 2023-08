Buslijn 55 Gent-Zelzate rijdt weer normaal vanaf 1 september: actiegroepen tevreden 

Er komt een busbaan in de Pantserschipstraat en dat is goed nieuws voor al wie buslijn 55 wil gebruiken. Vanaf vrijdag 1 september zal lijn 55 Gent-Zelzate de normale reisweg met de gebruikelijke reistijd kunnen hernemen. Enkel ter hoogte van de werken aan de Meulestedebrug is er nog een korte omleiding voorzien via de Pantserschipstraat, Aakstraat en Kapiteinstraat.

Karel Van Bever is één van de gedupeerde reizigers, die de voorbije maanden zonder buslijn 55 zijn plan moest trekken: "We hebben lang moeten wachten, maar nu is er eindelijk goed nieuws. Het vele mailen heeft dan toch geholpen. Al wie in het noorden van Gent woont had eronder te lijden, om de kinderen naar school te laten gaan of op het werk te geraken. Ons eigen initiatief was een carpooldienst die we via Facebook organiseerden. In het begin heeft dat toch wel wat mensen kunnen helpen om op hun bestemming te geraken. In de praktijk kwam het er toch op neer dat je veel vroeger moet vertrekken en veel later thuiskomt. Die problematiek is nu gelukkig voorbij."