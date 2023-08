Campo Solar gestart: muziek tussen de zonnebloemen, dit jaar op groter terrein

Muzikaal is het aanbod van Campo Solar erg divers, met artiesten en dj's in verschillende genres. Op de eerste dag prijken onder meer Roosbeef, Admiral Freebee, Blackwave, Marco Bailey en Lander & Adriaan op de affiche. Zaterdag is het uitkijken naar DAAN, Kids With Buns, Shameboy en Psychonaut. Op zondag sluiten onder meer Yevgueni, Whispering Sons, Black Box Revelation en Andromedik het festival af.

Daarnaast zijn er ook tal van randactiviteiten gepland: yogasessies, dansinitiaties, live piano muziek en karaoké. Zelfs sportliefhebbers komen dit jaar aan hun trekken: In “De Schuur” wordt zondag vanaf 14 uur live het WK wielrennen in Schotland op groot scherm uitgezonden. Festivalgangers kunnen supporteren tijdens de wegrit voor mannen, onder het motto “Remco en Wout gaan voor goud”.