CHECK – Voorlopig geen bewijs dat Niger export van uranium naar Frankrijk heeft stopgezet

Zo verklaarde Orano – dat is het Franse staatsbedrijf dat al meer dan 50 jaar uraniummijnen in Niger uitbaat – in een persbericht van 1 augustus (enkele dagen na de staatsgreep) dat het in het land actief bleef. "De activiteiten op de sites van Arlit en Akokan en op het hoofdkantoor in Niamey worden voortgezet."

In een persbericht van 3 augustus schreef Orano dat “de lokale teams worden gemobiliseerd om de bedrijfscontinuïteit te garanderen op de sites van Arlit en Akokan en op het hoofdkantoor in Niamey, met de steun van de teams in Frankrijk”. Dat liet het bedrijf weten nadat Frankrijk meegedeeld had dat het de evacuatie van zijn burgers had afgerond. Het Franse dagblad 20 Minutes contacteerde Orano voor een reactie op de gebeurtenissen, maar kreeg die niet.