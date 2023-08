Correcties en aanvullingen augustus

Op 3 augustus werd in "Het journaal" van 13 uur en 19 uur gezegd dat nieuwkomers zonder diploma een opleiding zullen moeten volgen in een knelpuntberoep, zoals vrachtwagenchauffeur of verpleegkundige. Het gaat echter niet over verpleegkundigen. Dat is een intensieve studie. Het gaat wel over andere jobs in de zorg die bereikbaar zijn voor laaggeschoolden.