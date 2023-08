Elektronisch muziekfestival WECANDANCE bouwt extra dijk om zee tegen te houden 

Het slechte weer dat voorspeld wordt voor dit weekend zorgt dat meerdere festivals in de provincie voorzorgsmaatregelen nemen. Zo heeft het festival WECANDANCE een extra dijk in zand gebouwd. Woordvoerder Evelien Delint: "Het is een zanddijk die we in samenspraak met de stad hebben aangelegd. De dijk is ongeveer vier meter hoog. Omdat de zee vannacht toch redelijk onstuimig zal zijn, wilden we niets aan het toeval overlaten. Onze hoogste prioriteit is de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers garanderen."