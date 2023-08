En weg zijn de broskopjes: het leven lacht Kolia (18) uit Ieper weer toe: “Dat mijn vrienden ook hun haar hebben afgeschoren, was de grootste steun.”

Ondanks de ziekte en behandeling, zorgden de broskopjes ook voor grappige taferelen. “Tijdens het uitgaan zien andere jongeren plots zes man zonder haar bij elkaar staan. Een ludiek beeld, precies allemaal broertjes”, lacht Gust. “Voor Kolia werd het op een bepaald moment alsmaar moeilijker om er telkens bij te zijn. Toch probeerden we er nog voor hem te zijn, zonder dat alles anders werd. We vroegen wel hoe het was en hielden overal rekening mee, maar zorgden tegelijk voor dezelfde groepsdynamiek en zetten niet alles in ons leven on hold. Dat wou hij zelf ook niet. We hebben een mooi evenwicht gevonden tussen het beste voor hem en de vriendengroep in het algemeen. We zijn blij dat hij er nog is. Hopelijk is die periode nu definitief achter de rug. We gaan samen op kot in Gent. Het gewone leven gaat verder en we proberen nog meer te genieten. Binnenkort vertrekken we met de vriendengroep op vakantie naar Portugal. Dat zijn mooie vooruitzichten.”