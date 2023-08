"Het waren barbaren": vakantiegangers uit Duitsland vernielen peperduur standbeeld in villa in Italië terwijl ze video maken

Wat is Villa Alceo?

Villa Alceo in Viggiù is in 1870 gebouwd door de familie Canto uit Milaan, zo staat te lezen op de officiële website. De naam verwijst naar een dichter uit het oude Griekenland. De villa bleef bijna een eeuw in handen van de familie en stond in die tijd ook als Villa Canto bekend.

Vanaf 1922 kreeg de familie vaak Benito Mussolini over de vloer in de villa. Hij kreeg een eigen suite waar vandaag nog altijd het bed staat waarin hij sliep. De dictator en de familie bleven jarenlang goeie vrienden en de villa was het decor van verschillende officiële ceremonies en tentoonstellingen.

In 1970 is de villa verkocht aan de familie Speroni, rijke ondernemers uit Milaan die er hun zomervakanties doorbrachten. In 1990 ging de villa over in handen van de familie Golferini die het landgoed van 11.000 vierkante meter nog altijd bezit. Sinds 2016 is de villa een zogenoemd boetiekhotel.