Film Fest Gent viert 50e editie met fotocollectie in Gentse binnenstad 

In de winkelstraten, bushokjes en trams in Gent zijn in augustus en september iconische foto's te zien van filmsterren- en regisseurs. Film Fest Gent koos ter ere van de 50e editie van het filmfestival een twintigtal foto's uit hun archief. Beroemdheden die op vorige edities van het festival te gast waren, zijn nu te bewonderen in de binnenstad van Gent. Op 10 oktober start het 50e jubileum van Film Fest Gent.