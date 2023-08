Gentse politie helpt gauwdiefstallen te bestrijden op Wereldjongerendagen in Lissabon

Van 1 tot en met 6 augustus 2023 vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen plaats. Honderdduizenden jongeren van over de hele wereld komen samen voor deze driejaarlijkse, katholiek geïnspireerde bijeenkomst. Jammer genoeg trekken dergelijke grote publieksevenementen ook heel wat zakkenrollers aan. Het gaat vaak om criminele bendes, goed georganiseerd en zeer mobiel. De Gentse politie heeft twee collega's afgevaardigd van het Team Gauwdiefstallen van de Lokale Recherchedienst. Samen met Portugese, Duitse en Tsjechische collega-experten vormen ze, op vraag van Europol, in Lissabon een internationaal Joint Investigation Team dat erop gericht is om gauwdieven op te sporen.