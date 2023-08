Google eert vergeten interseksuele wielerheld Willy De Bruyn uit Erembodegem

Als atleet werd hij tweemaal wereldkampioen bij de vrouwen, in 1934 en 1936. Officieus, want vrouwenkoersen werden toen nog niet officieel georganiseerd. Wedstrijden werden vaak met minuten voorsprong gewonnen. Daarom wilde hij liever niet meer deelnemen. Vanaf 1936 begon Elvira zich meer te verdiepen in haar identiteit en veranderde ze haar naam in Willy De Bruyn. Op 24 maart 1937 werd Willy officieel erkend als man. Google wil met het eerbetoon meer aandacht geven aan het taboe rond intersekse atleten.

In 2019 vernoemde de Stad Brussel het einde van de Groendreef, gelegen tussen het station van Brussel-Noord en Tour & Taxis, naar Willy De Bruyn. Het was de eerste straat in Brussel gewijd aan een intersekse persoon.