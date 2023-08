All-round Senior Office Manager: hebben dit soort functietitels op jobsites wel zin?

Voor wie op zoek is naar een nieuwe job, is het vaak struikelen over de lange functietitels op jobsites. "Door functietitels op te blazen, proberen bedrijven hun imago geloofwaardiger te maken en op te vallen", zegt Asia Skivati van recruitmentbedrijf Walters People in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Wij noemen het functietitel-inflatie."