In het stadhuis van Ieper serveren mensen met een beperking "verse soepjes met rijkelijk belegde stuutjes"

Het pand was vroeger een horecazaak, maar sinds corona stond het leeg. Schepen van welzijn Eva Ryde (N-VA): “We zijn zeer blij dat dit initiatief is opgestart met partners uit de gehandicaptenzorg.” De stad Ieper ziet na dit project nog meer mogelijkheden. "Waarom geen andere kleine dagdagelijkse taken opnemen in het gebouw, zoals de planten water geven. We hopen de mogelijkheden in de toekomst verder af te toetsen en uit te werken”, aldus Ryde.