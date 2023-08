Kanne in Riemst door politie hermetisch afgesloten om mogelijke illegale raveparty te voorkomen

De politie van Bilzen-Hoeselt-Riemst houdt een grote controleactie in Kanne. Op sociaalnetwerksites is een raveparty in het dorp in Riemst aangekondigd en de politie wil vermijden dat het dorp overspoeld wordt met ravers.

Alleen bewoners mogen Kanne in en uit. Andere personen worden aan een controle onderworpen. Dat heeft waarnemend burgemeester Christian Bamps (CD&V) van Riemst vrijdagavond bevestigd terwijl hij onder de brug in Kanne stond.

Bamps volgde rond 23 uur de situatie ter plaatse op. "Alles is voorlopig rustig. Voor de controle zijn ook drones en een helikopter ingezet. Ook op het Albertkanaal houdt de politie alles in het oog. Er is een tiental personen gecontroleerd en die zijn nadien weer vertrokken. Aan de zijde van Bassenge (Bitsingen) over de taalgrens houdt de politie ook controles. In Kanne zal de politie nog enkele uren paraat staan, want eens de politie vertrekt, zou men alsnog kunnen opduiken", aldus Bamps.

Korpschef Dirk Claes van politie Bilzen-Hoeselt-Riemst voegt eraan toe dat alle mergelgroeves op het grondgebied van Riemst hermetisch afgegrendeld worden. In Kanne is er voorlopig geen raveparty bezig. Er deden de geruchten de ronde dat er een raveparty georganiseerd zou worden in een mergelgroeve op het grondgebied van Lanaye (Ternaaien). Die tip kwam bij de politie binnen, waarna meteen de capaciteit opgeschaald werd.