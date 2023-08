Kerkklokken in Vertrijk slaan midden in de nacht op hol: "Buren belden me uit mijn bed om stroom af te zetten"

Waarom de klokken plots in het midden van de nacht zijn beginnen luiden, is nog niet duidelijk. "Hopelijk kan er volgende week een technicus langskomen om te onderzoeken wat er is fout gelopen", zegt Guido, die vermoedt dat een technische storing de boosdoener is. Er waren afgelopen week ook dakwerken aan de gang in de kerk. "In Leuven is hetzelfde een paar jaar geleden ook eens gebeurd. Toen was daar waterinsijpeling."

"De klokken hebben de nachtrust van heel wat mensen verstuurd. We hebben ons daarvoor ook geëxcuseerd, ook al kunnen we daar zelf niets aan doen." Guido kan de buurtbewoners wel geruststellen. "De stroom staat uit, dus intussen kan het niet meer opnieuw gebeuren. Tenzij er hogere krachten mee gemoeid zijn", lacht Guido.