Kindergemeenteraad van Tongeren fleurt het Regulierenplein op met kleurrijke nestkastjes

Heel wat buurtbewoners komen verrast even een kijkje nemen op hun plein. Alberthe Bertrand is alvast blij met de vogelkastjes: "Het is kleurrijk en het geeft wat leven op straat. Hopelijk komen er heel wat vogels op af." Ook schepen An Christiaens (CD&V) is tevreden over het resultaat. "De kindergemeenteraad mag elk jaar een project uitwerken", zegt Christiaens. "Dit jaar hebben ze er dus voor gekozen om het Regulierenplein in de binnenstad op te vrolijken. Volgens mij is dit project zowel voor dier als mens met glans geslaagd."