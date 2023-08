Voor politie is de maat vol: kiosk op Groenplaats afgesloten door overlast van verslaafden en daklozen

De kiosk aan de Groenplaats is vaak een plaats waar mensen onder invloed van drugs of alcohol hun toevlucht zoeken. Er wordt soms gevochten, passanten worden aangeklampt, en sommige daklozen of drugsverslaafden doen er hun behoefte.



Voor de politie is de maat nu vol. Hoe lang het hekken er zal staan, is niet duidelijk.

Op termijn zal de kiosk sowieso verdwijnen. De Groenplaats wordt in 2025 heraangelegd. In de nieuwe plannen bestaat de kiosk niet meer.