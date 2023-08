Drie jaar na "apocalyptische ontploffing" in haven van Beiroet wachten slachtoffers nog steeds op antwoorden

Op 4 augustus 2020, vandaag exact drie jaar geleden, breekt een brand uit in de haven van Beiroet. In een opslagplaats in de buurt ligt zo'n 2.700 ton ammoniumnitraat opgeslagen, een uiterst explosieve stof. Een gigantische explosie herleidt een deel van de stad tot puin. Drie jaar later is het nog altijd niet duidelijk wie nu juist verantwoordelijk is en hoe het nu verder moet.