Eindelijk uitsluitsel over het monster van Loch Ness? Onderzoekers starten grootste zoektocht in 50 jaar

De valse foto heeft een mythe de wereld in gestuurd. Sindsdien is het aantal waarnemingen van (en onderzoeken naar) het monster alleen maar toegenomen. De vrije toegang van toeristen aan het gebied deed er nog een schepje bovenop.

Inmiddels beweren enkele duizenden mensen de legende gezien te hebben. Het is vooral in de zomer dat het beest het vaakst wordt "gespot". Toch is er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs voor het werkelijke bestaan van "Nessie".