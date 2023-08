Lokerse feesten barsten los met oranje eerste dag: S10, Merol en Goldband op affiche

Nederlands rapduo The Opposites drijft het tempo vanaf 22:30 uur verder op met een streep moshpit-hiphop. Hun hits “Licht uit” of “Broodje Bakpao” klinken vanavond in de Lokerse lucht.

Ze maken het podium warm voor headliner van de avond Goldband. Hopelijk is het populaire popcollectief uit Den Haag vanavond wél voltallig, in tegenstelling tot hun optreden op Cactus Festival in Brugge. Toen moest de groep noodgedwongen de helft van hun optreden afwerken zonder twee van hun vaste muzikanten. Die stonden nog in de file. Vast niet het soort "Noodgeval" dat ze in gedachten hadden bij het schrijven van hun meest recente gelijknamige hit.