Politie Zwijndrecht hekelt tekort aan agenten:"Korps over te nemen: personeel zelf te voorzien"

"Door het personeelstekort kunnen we zelfs de basis van onze politietaken uitvoeren", vertelt korpschef Marc Sels. "Er zijn maar 6 inspecteurs voor de hele zone. Er zijn langere aanrijtijden, we hebben geen mensen voor het toezicht aan scholen. Er is geen tijd voor onze gewone politietaken, laat staan voor de extra's. Bijvoorbeeld vaststellingen voor milieu-inbreuken in de haven, parkeerovertredingen of asociaal gedrag aanpakken. De politiezone Waasland-Noord helpt door 1 collega af te vaardigen, maar dat is niet voldoende. Daarom vragen wij aan minister Annelies Verlinden (CD&V) om versterking te sturen."