MA Festival Brugge gestart: oude muziek ontmoet jong talent

Maar jonge artiesten vind je ook binnen de oude muziek, klinkt het: “Ook in de hardcore oudere muziek hebben we een jongere generatie. Bijvoorbeeld Musica Gloria, een Brugs ensemble dat op 10 augustus aantreedt. Dat was het eerste concert dat uitverkocht was, mensen willen zulk jonge geweld ook horen. Zij sluiten veel meer aan bij de oudere generatie, zoals La Petite Bande uit 1987, dan bij een Hendrik Lasure uit 2023. Maar die twee lijnen moeten er zijn. Het herdefiniëren van oude muziek door te kijken naar andere genres en andere kunsten is net boeiend. Zo overstijgen we ons vak en kunnen we het perfectioneren.”