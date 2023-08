Na hevige regenval nieuwe lekken in dak van sporthal De Vruen in Kortenaken

"Door de hevige regenval van de jongste tijd staan er helaas in enkele ruimten in de sporthal plassen water", bevestigt burgemeester Kristof Mollu (CD&V). "Het is een probleem dat al langer gekend is. We hebben eerder dit jaar ook al een ingebrekestelling gestuurd naar de eigenaar van het gebouw. Dat is niet de gemeente, maar Sport In Vlaanderen. (SPV). Wij hebben het gebruik van de sporthal, maar SPV is eigenaar van het gebouw voor de volgende 30 jaar."