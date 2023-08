Nachtelijk plasverbod voor ijsbeer in Nederlandse stad Amersfoort

Het beeld maakt deel uit van de tentoonstelling "Kunst en Zoo" van het Museum Flehite. Die expo gaat over het Dierenpark Amersfoort dat dit jaar 75 jaar bestaat. "Het was het idee dat de ijsbeer 'ongecontroleerd' plast. Oftewel, dat wij er niet per se invloed op zouden hebben. Maar nu buurtbewoners hebben aangegeven dat het ze 's nachts wakker houdt, dachten we: laten we het maar veranderen", zegt museumdirecteur Paul Baltus.