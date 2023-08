Russische opposant Aleksej Navalny tot nog eens 19 jaar cel veroordeeld wegens extremisme

De strafzaak tegen Navalny werd grotendeels achter gesloten deuren behandeld in de zwaar bewaakte strafkolonie waar de oppositieleider al sinds begin 2021 zit opgesloten. Enkel Navalny, zijn advocaten, de openbare aanklager en de rechter waren aanwezig. Anderen konden de zitting op een scherm in een andere ruimte volgen.

Na een schijnproces van zo'n twee maanden veroordeelde de rechter Navalny tot een bijkomende celstraf van 19 jaar. Volgens de rechter is Navalny schuldig aan de oprichting en financiering van een extremistische organisatie. Navalny leidde een anticorruptieorganisatie, die al in 2021 door een rechter werd verboden, ook toen wegens "extremisme". De veroordeling van vandaag gebeurde op grond van een vage anti-extremismewet, waarbij alleen al kritiek uiten op politici of vertegenwoordigers van de overheid strafbaar is.

De zware straf komt niet als een verrassing voor Navalny. In een boodschap die zijn entourage gisteren op zijn sociale media plaatste, liet hij al verstaan dat hij een hoge straf van "stalinistische" omvang verwachtte. Navalny had het toen over ongeveer 18 jaar. De aanklager had 20 jaar gevorderd. Navalny liet overigens een ontspannen indruk na. Op beelden uit de rechtszaal was te zien hoe hij voor de zitting een praatje maakte en zat te lachen met een van zijn medewerkers die mee terechtstond.