Daders van "vergismoord" in buurthuis van Amsterdam krijgen celstraf van bijna 30 jaar en levenslang

In januari 2018 werd Mohamed Bouchikhi vermoord in een buurthuis in Amsterdam. Hij was 17 en liep er op dat moment stage. De twee schutters, een man van 30 en een man van 41, zagen hem voor iemand anders aan. Hij werd neergeschoten met een kalasjnikov en overleed ter plekke. Een van de daders van de moord werd uiteindelijk opgepakt in Wommelgem, in Antwerpen.