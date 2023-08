Nieuwe wielerpiste van Circuit Zolder decor voor eerste WK Piste voor Junioren in 2026

Het eerste Wereldkampioenschap Piste voor Junioren zal in 2026 plaatsvinden op de nieuwe wielerpiste aan Circuit Zolder. "Dit is heel goed nieuws", zegt bezieler Marc Wauters, die al langer droomde van een WK op de piste in Heusden-Zolder. "Nu het WK voor de junioren is toegekend, moeten we bewijzen dat we een goede organisator zijn. Hopelijk mogen we in de toekomst dan ook het WK voor de profs organiseren."