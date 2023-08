Antwerpse boeren mogen opnieuw water oppompen: onttrekkingsverbod opgeheven voor onbevaarbare beken en rivieren

Het tijdelijke onttrekkingsverbod voor een aantal onbevaarbare beken en rivieren in Antwerpen is niet langer van kracht. Dat verbod werd op 10 juni afgekondigd door de gouverneur, omdat het water te laag stond door de aanhoudende droogte in de maanden mei en juni. Door het regenweer in juli is het watersysteem hersteld en mogen boeren opnieuw water onttrekken uit een aantal onbevaarbare beken en rivieren.